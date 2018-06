REACTIES. Dries Mertens ondanks glansprestatie toch streng voor Rode Duivels en zichzelf

De Rode Duivels wervelden in hun laatste oefenwedstrijd voor het WK, maar toch toonde doelpuntenmaker Dries Mertens zich achteraf streng. “Dat eerste doelpunt mogen we niet tegen krijgen”, vertelde hij.

“We mogen die 0-1 niet tegenkrijgen”, zei Dries Mertens na de wedstrijd voor de camera’s van Sporza. “Een terugvallende bal en dan een doelpunt… Daarna had het lastig kunnen worden om nog een goal te maken. Gelukkig hebben we toen wel bewezen dat we goed voetbal kunnen spelen.”

Mertens scoorde wel de gelijkmaker en tankte zo vertrouwen. “Ik vond mezelf niet goed spelen de vorige twee matchen. Ik had wat last van mijn heup, daardoor was het wat zoeken. Vandaar ook die ontlading bij mijn doelpunt”, legde hij uit.

Foto: Photo News

Na zijn vervanging stond Mertens toch weer aan de bank met ijs tegen zijn bil gedrukt. “Door mijn heup gaat het met mijn lichaam wat moeilijker.” De natie hoeft zich echter geen zorgen te maken over het WK van de Leuvenaar. “Het komt wel goed, we zijn oefeningen aan het doen.”

Nu krijgen de Rode Duivels nog een dagje vrijaf voordat ze het vliegtuig naar Rusland opstappen. “De komende vierentwintig uur ga ik nog even genieten. Rustig aan doen”, grijnsde Mertens.

Dendoncker: “Martinez zei dat ik altijd klaar moet zijn”

Leander Dendoncker (23) mocht een half uur invallen tegen Costa Rica. Hij kwam Dedryck Boyata vervangen centraal in de verdediging. Hij blikte tevreden terug op zijn prestatie en stapt woensdag met een positief gevoel op het vliegtuig naar Rusland.

“Ik heb vandaag niet veel werk gehad: ik moest af en toe een bal onderscheppen en inleveren bij de middenvelders. Ik denk dat dat wel goed gelukt is”, aldus Dendoncker.

Foto: BELGA

“De coach heeft gezegd dat ik altijd klaar moet zijn. Zowel voor de positie centraal achterin als op het middenveld. Of ik meer speeltijd had kunnen krijgen? Dat is niet zo belangrijk. Ik ben heel trots dat ik als jonge gast mee mag naar het WK in Rusland en trek er met een goed gevoel naartoe. Ik zal er altijd staan als de coach me nodig heeft.”

Ook Dendoncker had met grote ogen toegekeken naar het alweer indrukwekkende spel van draaischijf Eden Hazard. “Hij was vandaag heel erg sterk aan de bal. Ik vind zeker niet dat hij overdrijft met zijn acties. Hij krijgt inderdaad regelmatig een tik, maar dat is typisch voor zo’n speler en hij is dat dan ook gewend. Hij is belangrijk voor ons op het veld en voor de groepssfeer in de kleedkamer”, vertelde de Anderlecht-speler.

Alderweireld: “Onze organisatie staat op punt”

Thibaut Courtois moest zich tegen Costa Rica één keer gewonnen geven. Voor de Rode Duivels het eerste en enige doelpunt tegen in de drie juni-oefeninterlands in de aanloop naar het WK. “Niets om ons ongerust over te maken”, lag Toby Alderweireld niet wakker van het doelpunt van Brian Ruiz. “Na die 0-1 panikeerden we geen moment. Onze organisatie staat op punt en in de wedstrijd zie ik veel dingen terug waarop we getraind hebben. De verdedigers moeten offensief en defensief altijd klaar zijn voor de omschakeling. Eden Hazard is in topvorm en brengt iets extra, maar ook Kevin De Bruyne raakt veel ballen. Onze druk naar voor bracht Costa Roca in de problemen. De laatste twintig minuten zat onze tegenstander door zijn beste krachten heen. Zelf proberen we elke wedstrijd progressie te maken.”

Boyata: “Aardig mijn streng getrokken”

Dedryck Boyota kreeg tegen Costa Rica opnieuw de voorkeur op Leander Dedoncker. Negen dagen geleden tegen Portugal verving niet Dedoncker, maar hij de geblesseerde Vincent Kompany. Gisteren versierde hij zijn tweede basisplaats ooit bij de Rode Duivels. De centrale verdediger van Celtic FC liet zich wel op enkele (schoonheids-)foutjes betrappen.

Foto: AP

“Die fase waarin ik over de bal trapte, was knullig. Ik probeerde het me niet aan te trekken en geconcentreerd te blijven. Zeker in een verdediging met drie is dat ontzettend belangrijk. Ik vind dat ik aardig mijn streng getrokken heb”, reageerde de 27-jarige Brusselaar na afloop.

Kevin De Bruyne: “Het is tijd dat het WK begint”

Kevin De Bruyne panikeerde niet toen Costa Rica op voorsprong kwam. “Na die achterstand moesten we rustig blijven”, zegt De Bruyne. “We wisten dat we op dat moment beter waren dan Costa Rica. Maar zoiets gebeurt nu eenmaal in een match. We zijn ook na die achterstand blijven spelen zoals we bezig waren. Dat is positief, want dat betekent dat iedereen gelooft in de manier waarop we bezig waren. Als we dan die twee goals in vijf minuten maakten, wordt het makkelijker.”

Foto: BELGA

De Bruyne heeft gezegd dat de ploeg naar iets moois aan het toewerken is. Dat zagen we tegen Costa Rica. “Deze match is niet meer belangrijk.De focus ligt nu al op Panama. Er gaan veel momenten komen waarop het moeilijk zal zijn. Die moeten we proberen te overwinnen als groep.”

Voor De Bruyne is het tijd dat het WK begint. “Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik ben fysiek in orde, voel me mentaal goed en kijk er naar uit om er aan te beginnen. De voorbereiding heeft lang genoeg geduurd. Het is tijd dat het begint.”

Volgende week maandag 18 juni om 17 uur begint het WK voor de Rode Duivels. De eerste tegenstander heet Panama.