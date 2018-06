Staande ovatie voor blije Lukaku

“Na negen jaar een eerste applaus. Is alles dan vergeten en vergeven tussen mij en het publiek? Wat mij betreft alvast niet”, sprak Romelu Lukaku na de oefeninterland tegen Saudi-Arabië. Maar na de match tegen Costa Rica sloten de fans hun goalgetter toch in de armen.

Het beetje gemopper in de aanvangsfase bij enkele mindere controles werd nadien door een beresterke Lukaku met twee doelpunten en een assist zonder pardon gepareerd. Het gemopper sloeg om in het scanderen van Lukaku’s naam. Halfweg de tweede helft gunde Roberto Martinez de Man U-spits ook nog een applausvervanging. Lukaku werd prompt getrakteerd op een staande ovatie.

“Zelf had ik al vertrouwen, ook in de ploeg. Ik zag veel verbetering de voorbije weken en hopelijk ook de komende week nog”, zei Lukaku, die voor de match overigens het woord nam in de kring van spelers. “Ik moedig de ploeg graag aan. Laten we op een mooie manier afscheid nemen van de fans, zei ik. Met mooie aanvallen en veel goals. Dat dat gelukt is, is positief.”

Dat hij twee keer scoorde met zijn Puma-schoenen, doet hem overigens nog niet definitief overstag gaan. “De speler maakt de schoen, denk ik, niet andersom.” (lachje)