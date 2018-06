Directie en bonden Brussels Airlines komen tot voorstel

Brussel - Directie en vakbonden bij Brussels Airlines zijn het maandagavond eens geworden over een voorstel om de arbeidsomstandigheden van de piloten te verbeteren. De piloten krijgen nu zowat een week de tijd om het voorstel te beoordelen.

De bonden wilden na afloop van de onderhandelingen maandag niet spreken van een ontwerpakkoord. “Er is een voorstel”, klonk het. “Dat zullen we zo neutraal mogelijk voorleggen aan de piloten”, klonk het. Over de inhoud van de tekst wilden ze nog niet veel kwijt, maar er zou zowel inzake loon als inzake werk-privébalans vooruitgang zijn geboekt.

“We hopen op basis van het ingediende voorstel tot een akkoord te komen”, reageerde de directie. Het resultaat van de stemming zou begin volgende week bekend moeten zijn.