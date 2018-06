Dit zei bondscoach Martinez op de persconferentie: “We zijn 100% klaar voor de start van het WK, maar pas na de groepsfase weet ik hoe ver we kunnen geraken”

Bondscoach Roberto Martinez toonde zich na afloop van de 4-1-zege van de Rode Duivels tegen Costa Rica uitermate tevreden over prestatie van zijn spelers. “We zijn klaar voor het WK”, klonk het resoluut. “Maar hoe ver we kunnen geraken in Rusland, durf ik pas zeggen na de drie groepsmatchen.”

Waarover de bondscoach het meest tevreden was na de klinkende overwinning tegen Costa Rica? Daar moest Roberto Martinez niet al te lang over nadenken. “Onze reactie na de 0-1-achterstand”, floepte er meteen uit. Waarna de Spanjaard aan een monoloog van drie minuten begon. “Het was de eerste keer dat we op achterstand kwamen en dit was een goede test voor ons om te zien hoe we daar mee zouden omgaan. Na de 0-1 begonnen we nog beter te doen wat we moesten doen. Het tempo ging de hoogte in. We vormden nog meer een team. De spelers namen hun verantwoordelijkheid. Na verloop van tijd zag ik een team dat geen twijfels meer had. Dit was echt de match waarvan ik hoopte dat we ze zouden spelen. In de tweede helft toonden we onze fysieke overmacht. Uiteraard met de bedenking dat Costa Rica een lange reis weg van hun continent heeft gemaakt en ook nog in volle voorbereiding is op zijn WK. We creëerden veel kansen. En ook belangrijk: na de tegengoal hebben we geen enkel schot tussen de palen meer weggegeven. Dit was exact de prestatie die we aan onze fans wilden schenken. Vergelijk deze match qua tempo en beweging met ons eerste duel tegen Portugal… dat is het verschil tussen een match in het begin en een match op het einde van de voorbereiding.”

“Majestueuze Hazard”

Grote uitblinker van de match was Eden Hazard. Dat vond ook Martinez. Zorgen om een eventuele blessure - Hazard werd na de rust vervangen en mankte naar de kleedkamer - hoeven we ons niet te maken. “Eden is ok. Hij had een beetje pijn aan zijn been na een tackle, maar hij is uit voorzorg naar de kant gehaald. Jullie hoeven zich geen zorgen te maken. Ik heb echt genoten van de prestatie van Eden vandaag. Met de bal aan de voet was hij majestueus: scherp, sterk, fit om elke uitdaging aan te kunnen. Het deed me ook plezier dat Dries Mertens terug boven water kwam. Dries is één van de Duivels die het zwaarste seizoen heeft gehad. Hij miste maar net de titel met Napoli en was er een belangrijke speler. Toen hij in Tubeke arriveerde mankeerde het hem een beetje aan scherpte. Die is nu helemaal terug. Ik ben blij dat hij een assist gaf en een doelpuntje meepikte.

Over de paraatheid van Kompany wilde Martinez ook maandagavond nog niks kwijt. “Zijn situatie evolueert positief, maar we nemen pas een beslissing 24 uur voor de match tegen Panama. We gaan die FIFA-regel zeker gebruiken. Maar vandaag heeft zijn vervanger Boyata het zeker goed gedaan, ook de invalbeurt van Dendoncker stemde mij tevreden.”

Staan de Rode Duivels twee dagen voor de afreis naar Moskou nu zo ver als Martinez dat op voorhand gehoopt had? “We moeten nog groeien tijdens de matchen in de eerste groepswedstrijden. We zullen pas pas weten hoe ver we kunnen geraken na de groepsfase. Op het WK is alles anders dan tijdens vriendschappelijke interlands of kwalificatiewedstrijden. We hebben die groepsmatchen nodig om klaar te geraken voor de rest van het toernooi. We moeten omgaan met de druk die het spelen op een eindronde met zich meebrengt. Maar we zijn klaar voor het WK. 100% voor de eerste match althans.”