Buffel kan naar drie eersteklassers, maar verkiest Zulte Waregem

Drie eersteklassers zijn geïnteresseerd in Thomas Buffel (37): Zulte Waregem, Antwerp en ­Cercle Brugge. De flankaanvaller is transfervrij. Buffel zelf lijkt een voorkeur te hebben voor Essevee, dat hem een concreet voorstel deed. Maar wat de cijfers in het contract betreft, moeten alle partijen nog naar elkaar toegroeien.

Na negen jaar ofwel 388 matchen bij Genk – een clubrecord – boden de Limburgers Thomas Buffel deze zomer geen nieuw contract meer aan. De 35-voudige Rode Duivel kon met zijn UEFA A-trainersdiploma wel aan de slag in de Genkse jeugdwerking, maar Buffel wilde liefst nog minstens één jaartje voetballen en zoekt een nieuwe club.

Antwerp wilde hem vorig seizoen al aantrekken en Cercle Brugge is de ploeg van zijn roots, maar vrijdag deed nog een eersteklasser hem een contractvoorstel: Zulte Waregem.

Francky Dury ziet in Buffel de ideale gids voor zijn jonge spelers en wil deze opportuniteit niet laten liggen. Het voorstel dat Essevee hem deed, was wel minder dan wat de veteraan bij RC Genk verdiende, maar overtrof dat van Cercle en kon concurreren met Antwerp.

Zesde club?

Dit weekend liet Buffel bovendien uitschijnen dat hij erg gecharmeerd is door het project van Zulte Waregem, maar tot een deal kwam het nog niet. Daarvoor moeten alle partijen nog wat toegevingen doen en wordt het ook afwachten hoe Antwerp zal reageren.

Voor Buffel zou het na Feyenoord, Excelsior, Glasgow Rangers, Cercle en Genk de zesde club zijn in zijn 20-jarige profcarrière. Op zijn leeftijd deed de rechtsbuiten vorig seizoen in de Cristal Arena nog mee in 41 wedstrijden. Steeds vaker was hij er invaller, maar de West-Vlaming voelt zich fysiek nog erg scherp en pakte ook nog uit met vier goals en drie assists.

Bij de keuze van zijn nieuwe club zal ook Buffels privésituatie een belangrijke rol spelen. Zijn vriendin geeft les in Limburg en zijn twee zoontjes Maceo en Fausto groeien daar ook op en lopen er school. Zij verloren in 2017 hun mama Stephanie aan darmkanker. Buffel liet eerder al verstaan dat de puzzel – werk en privé – helemaal moet passen voor hij definitief voor een nieuwe club kiest.