Anderlecht onderhandelt over twee keepers

Anderlecht onderhandelde gisteren met Newcastle over Matz Sels. Alle partijen hopen deze week de deal af te ronden, want Sels wil meteen meetrainen als maandag de trainingen bij RSCA hervatten.

Sels begint als logische nummer 1, maar RSCA onderhandelt ook over ­Thomas ­Didillon. Deze 22-jarige Franse ­keeper van 1,93 meter speelde vorig seizoen 10 keer mee bij Metz en werd eerder uitgeleend aan Seraing. Hij was zes keer Frans belofte­international en Vanhaezebrouck dicht hem veel potentieel toe. De eventuele komst van ­Didillon staat los van de fysieke paraatheid van Frank Boeckx na zijn hernia, maar Boeckx zal in principe een trapje ­dalen in de rangorde. Huidig derde doelman Boy de Jong is einde ­contract en krijgt in principe geen nieuwe verbintenis.