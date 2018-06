Guineese middenvelder in beeld bij Club, ook Costa Ricaanse international genoemd

Club Brugge heeft zijn oog laten vallen op Alfa Semedo (20), middenvelder bij het Portugese ­Moreirense. Semedo kan op het middenveld en centraal achterin spelen en is dus een ideale vervanger voor Nakamba indien die zou vertrekken. Volgens lokale media zou Club bereid zijn om vijf miljoen euro neer te leggen voor de Guineeër, maar dat bedrag is niet correct. Club is niet van plan om van Semedo zijn nieuwe recordtransfer te maken.