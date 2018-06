Batshuayi komt met geweldig onderschrift voor juichfoto bij Rode Duivels

Michy Batshuayi is zo’n beetje de ongekroonde koning van social media bij de Rode Duivels en deed die naam na de oefenmatch tegen Costa Rica alle eer aan. Hij postte een juichfoto van zichzelf na het scoren van een doelpunt met een hilarisch onderschrift. “Ik terwijl ik het huis van mijn vriendin binnenloop als haar ouders net vertrokken zijn.”

Me entering bae's home when her parents just left pic.twitter.com/4WAOYMSj4T — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 11 juni 2018

Eerder op de avond hadden de Rode Duivels zich van hun beste kant laten zien in hun generale repetitie voor het WK voetbal, dat over enkele dagen begint. In hun laatste oefenmatch werd Costa Rica - nochtans ook een WK-ganger - van het kastje naar de muur gespeeld. 4-1 was de eindstand, de manier waarop indrukwekkend.