Paus vraagt te bidden voor slagen ontmoeting Trump en Kim

“Mogen de gesprekken in Singapore in staat zijn bij te dragen tot een positieve ontwikkeling, die een toekomst van vrede en verzoening verzekert op het Koreaanse schiereiland en de wereld. We bidden tot de Heer hiervoor.” Paus Franciscus heeft tijdens zijn Angelustoespraak zondag gebeden voor het slagen van de ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un.