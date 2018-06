Amerikaans president Donald Trump en Noord-Koreaans leider Kim Jong-un hebben elkaar ontmoet in Singapore. Een historische ontmoeting die begon met een historische handdruk voor de camera’s.

Zowat twaalf seconden duurde de handdruk, die een ontdooiing van de gespannen relaties tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea symobliseert. Officieel zijn de twee landen nog in oorlog en het was de eerste keer dat een huidig Amerikaans president een leider van Noord-Korea ontmoet. Ongeacht de uitkomst, met of zonder akkoord over een denuclearisering van het Koreaanse schiereiland, gaan de ontmoeting en de handdruk dan ook de geschiedenisboeken in.