Europese terugname asielzoekers blijft grotendeels dode letter

De mensen die worden teruggestuurd, worden eerst in een gesloten centrum geplaatst. Foto: Photo News

België stuurt maar een op de vijf asielzoekers terug naar het land waar ze Europa binnenkwamen. Dat bericht De Tijd, dat de hand kon leggen op nieuwe cijfers voor 2017 van de Dienst Vreemdelingenzaken.

België diende vorig jaar bij de andere Europese landen 5.346 aanvragen in om asielzoekers naar hen te sturen als gevolg van de Dublin-regels. Die bepalen dat landen asielzoekers mogen terugsturen naar het land waar ze Europa het eerst binnenkwamen en geregistreerd zijn.

Maar slechts in 1.054 gevallen kwam het tot een transfer. Er waren weliswaar 3.882 positieve beslissingen, maar slechts bij een derde daarvan kwam het daadwerkelijk tot een overdracht. Die mensen zijn vastgehouden in een gesloten centrum en daarna gedwongen uitgezet.

Door plaatsgebrek kan niet elke asielzoeker in een gesloten centrum worden geplaatst en krijgen veel mensen enkel een bevel om zich op een bepaalde dag op een bepaald adres in het buitenland aan te melden. Het resultaat is vaak dat die asielzoekers ondergronds gaan.

België zelf nam vorig jaar 661 asielzoekers terug, op een totaal van 4.118 aanvragen uit het buitenland, wat neerkomt op minder dan twee op de tien.