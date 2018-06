Hoe snel zie jij welke Rode Duivel op deze tekening staat?

Op 14 juni start het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. In de aanloop naar het toernooi maakt kunstenaar Sanil Chitrakar elke dag een tekening van een Rode Duivel. Ook de speler van vandaag weet de Nepalees erg realistisch op papier te zetten, al is het deze keer niet zo simpel om hem al van bij de start van de video te herkennen. Hoeveel seconden heb jij nodig om te achterhalen wie het is?