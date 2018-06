2017 was rustigste stakingsjaar sinds aantreden regering-Michel

Alle Belgen samen hebben in 2017 247.718 dagen gestaakt. Een jaar eerder was dat nog bijna dubbel zoveel. Dat meldt De Standaard dinsdag.

De Belg was op weg naar het rustigste stakingsjaar in een decennium. Maar in het laatste kwartaal werd alsnog een tandje bijgestoken. Het ABVV hield op 10 oktober een ‘reactiedag’ in de openbare sector, waardoor bussen, trams en treinen niet uitreden en post niet besteld werd. In december volgde dan een nationale betoging. En zo werd er in de laatste drie maanden van 2017 de helft meer gestaakt dan in de eerste negen maanden samen. In totaal gingen 247.718 werkdagen verloren aan stakingen, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Dat komt neer op 63 stakingsdagen per 1.000 werknemers.

Ondanks de sterke toename op het eind van het jaar was 2017 toch nog altijd het rustigste jaar op sociaal vlak sinds het aantreden van de regering-Michel. In 2016 waren er bijna dubbel zoveel stakingsdagen. In 2014, het eerste jaar van de regering, 3,5 keer zoveel.