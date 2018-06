Bij een historische ontmoeting hoort een historische lunch. Wat hebben Trump en Kim Jong-un gegeten?

Bij een historische ontmoeting hoort een historische lunch. Met garnalen vooraf en Häagen-Dazs als toetje.

De verslaggevers gepokt en gemazzeld in het volgen van het Witte Huis hebben zich ook in Singapore van hun beste kant getoond. Zo weten we dankzij hen wat beide leiders en hun gevolg hebben gegeten tijdens hun werklunch.

Voorgerecht

Geen verrassend begin misschien: een traditionele garnalencocktail met avocado. Er was ook mango met een limoendressing en verse octopus. En om Kim helemaal gerust te stellen was er ook Koreaanse gevulde komkommer;

Hoofdgerecht

Een stukje vlees met een gratin dauphinois, broccoli in een rode wijnsaus. Voorts konden de heren ook kiezen voor zoetzure krokante stukjes varkensvlees en Yanghzou gebakken rijst met homemade XO chili saus.Daegu Jorim vermeldt de menu kaart ook: gestoofde kabeljauw met radijsjes en Aziatische groenten.

Dessert

Een taartje gevuld met een ganache van zwarte chocolade. Een ijsje (vanille) van het Amerikaanse Häagen-Dasz met kersencoulis. En er was ook een Tarte tropézienne (voor het eerst gemaakt in Saint-Tropez, Wikipedia weet: de taart bestaat uit een ronde plak gebakken deeg die horizontaal doormidden gesneden wordt. Beide plakken worden besprenkeld met sinaasappel- of rozenwater. Beide delen worden op elkaar gelegd met daartussen botercrème en banketbakkersroom. De taart wordt bestrooid met poedersuiker).