Belgische Euronav ’s werelds grootste onafhankelijke olietankerrederij

Gisteren hebben de aandeel­houders van het Amerikaanse Gener8 ingestemd met het overnamebod van Euronav. Het bedrijf, met hoofdzetel in Antwerpen en een beursnotering in Brussel, wordt zo ’s werelds grootste onafhankelijke olietankerrederij.

Het is gebeurd. De aandeelhouders van de Amerikaanse rederij ­Gener8 gaan officieel in zee met het Belgische Euronav. De deal, die al in december werd ­beklonken maar wel nog groen licht moest krijgen, levert de Gener8-aandeelhouders Euronav-aandelen op ter waarde van 493 miljoen dollar. De aandeelhouders van Euronav, bij wie twee van ’s lands rijkste families, controleren dan 72 procent van de olierederij, die van Gener8 de resterende 28 procent.

Met de overname krijgt de Antwerpse rederij er in één klap 29 olietankers bij, samen goed voor 7,5 miljoen ton aan laadvermogen. Euronav zal dan maar liefst 75 olietankers in de vaart hebben. Daarbij zijn 44 “mammoet­tankers” – de zogeheten VLCC’s of Very Large Crude Carriers die een maximale capaciteit hebben van 320.000 ton – en 28 Suezmax­tankers, die tot 160.000 ton ruwe olie aankunnen. Daarmee mag het “nieuwe” Euronav zich voortaan de grootste onafhankelijke olietanker­rederij ter wereld noemen, nipt voor het Chinese CSET.

Saverys en Cigrang

Stuwende krachten achter Euronav zijn twee van ’s lands rijkste families: Saverys en ­Cigrang. Twee families die al decennialang iets hebben met schepen. “Pater familias” Marc Saverys (64) is een van de afstammelingen van Bernard Boel, die ooit nog de scheepswerf in Temse stichtte. De familie maakte fortuin met grote ondernemingen als CMB (voluit de Compagnie Maritime Belge), Exmar en Euronav, en staat op de dertigste plaats in de lijst van rijkste Belgen, met een geraamd vermogen van 821 miljoen euro.

Ook de familie Cigrang, 28ste in de Belgische ­rijkenlijst met een vermogen van zo’n 996 miljoen euro, dankt haar welstand aan schepen. De familie richtte samen met de Boels een drogebulk­rederij op (die trouwens later gekocht werd door de CMB van Saverys). De Antwerpse familie is eigenaar van de Belgisch-Luxemburgse scheepvaartgroep Cobelfret, hoofdaandeelhouder van modebedrijven A.F. Vandervorst en Christian Wynant, en ­tevens een belangrijke aandeelhouder van Bank Degroof. Sinds november vorig jaar participeert Christian Cigrang ook in Euronav.

Door de overname van Gener8 ziet de familie Saverys haar deelname zakken van 16 naar 12 procent terwijl die van de familie Cigrang daalt van 10 naar 7 procent. Al blijven ze daarmee wel de belangrijkste aandeelhouders.