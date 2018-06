“Grote overwinnaar is Kim Jong-un. Hij heeft de erkenning gekregen van een grootmacht”

Volgens David Criekemans, professor Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen, is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un “de grote overwinnaar” van de ontmoeting met Amerikaans president Donald Trump in Singapore. “Hij heeft de voorbije maanden de agenda gezet en het tempo aangegeven. Hij heeft de erkenning gekregen van een grootmacht”, aldus Criekemans in De Ochtend op Radio 1.

Volgens Criekemans heeft Amerikaans president Trump de diplomatieke regels overboord gegooid. “Wat Trump gedaan heeft, is het omgekeerde van wat normaal gebeurt. Normaal is het gesprek met een president het einde van een proces. Hij heeft dat omgekeerd. Nu was er eerst het gesprek met de president en de rest wordt overgelaten aan de officials”, aldus Criekemans.

De ontmoeting mag gerust “ongemeen historisch” genoemd worden, meent Criekemans. Nog niet zo lang geleden gold Kim Jong-un als een “oncontroleerbare” en “destabiliserende” factor in de regio. “De internationale gemeenschap wil vooral stabiliteit”, aldus Criekemans. De ontmoeting tussen Trump en Kim kan mogelijk een stap zijn in een proces van militaire dooi rond het Koreaanse schiereiland.

Het is natuurlijk afwachten wat Trump en Kim precies hebben afgesproken en wat er in het ondertekende document staat. Gaat het over de denuclearisatie van Noord-Korea en hoe wordt die ingevuld? Zijn er afspraken over de problematiek van de Japanse ontvoeringen? Welke afspraken zijn er gemaakt die betrekking hebben op China?...