Na een historische ontmoeting: alles wat u moet weten over de top tussen Donald Trump en Kim Jong-un

De langverwachte top tussen Donald Trump en Kim Jong-un is afgelopen. Een urenlang gesprek, een uitgebreide lunch en een korte, maar stevige handdruk later kunnen we wel degelijk spreken van een historische ontmoeting tussen de twee leiders. En daar heeft het slotmoment alles mee te maken: de ondertekening van een gemeenschappelijk document waarin Kim heeft verklaard over te gaan tot een “complete denuclearisatie” van het Koreaanse schiereiland. Weliswaar in ruil voor veiligheidsgaranties van de VS. “De wereld zal er helemaal anders uitzien”, klonk het bijna simultaan. Of dat ook snel het geval zal zijn, is nog maar de vraag. Lees hier alles wat u moet weten over een gebeurtenis die de geschiedenisboeken in zal gaan.

Het is gebeurd: de allereerste keer dat een Amerikaanse president in functie een Noord-Koreaanse leider ontmoet. Stipt om 9 uur plaatselijke tijd wandelden Donald Trump en Kim Jong-un in perfecte choreografie naar elkaar toe. Lachend, ogenschijnlijk kalm en met vooruitgestoken hand. Wat volgde was het eerste historische moment van de dag: een korte, maar des te krachtige handdruk. Afsluiten deden de heren met een gemeenschappelijke, veelbelovende verklaring.

Stipt om 9 uur plaatselijke tijd drukten Donald Trump en Kim Jong-un elkaar de hand. Foto: REUTERS

Wat staat er in het document?

Bij de ondertekening van die verklaring zei Trump, nog met de pen in de hand, dat “de Noord-Koreaanse denuclearisatie zeer snel zal beginnen.” Kim leek dat op zijn beurt te bevestigen door te verklaren dat “de bladzijde van het verleden werd omgeslagen”. Maar het was pas toen Trump het document triomfantelijk aan de fotografen ter plaatse toonde, dat duidelijk werd waarover de leiders het nu precies hadden:

1) Kim Jong-un engageert zich wel degelijk voor de “volledige denuclearisatie” van het Koreaanse schiereiland. De Verenigde Staten engageren zich in ruil dan weer voor veiligheidsgaranties.

2) Daarnaast willen de leiders vrede. Zo staat in het document dat beide landen nieuwe betrekkingen aangaan “in overeenstemming met de wens van de volkeren van de twee landen naar vrede en welvarendheid”.

3) Zowel de VS als de DPRK (de Democratische Volksrepubliek Korea, de officiële naam van Noord-Korea, nvdr.) zullen hun inspanningen bundelen om een langdurig en stabiel vredesregime te bouwen op het Koreaanse schiereiland.

4) Tot slot willen de VS en Noord-Korea de overblijfselen van oorlogsgevangenen en vermisten terugvinden. Na identificatie zullen de lichamen van gevallen Amerikaanse soldaten (slachtoffers van de Koreaanse oorlog) gerepatrieerd worden naar de VS.

Foto: EPA-EFE

Nieuw begin of puur machtsvertoon?

“We ondertekenen een zeer belangrijk document, een vrij uitgebreide overeenkomst”, aldus de president. “We zijn zeer trots op wat er vandaag is gebeurd.” Het akkoord dat beide leiders voor het oog van de internationale media ondertekenden, lijkt inderdaad een veelbelovend document. Maar of het ook écht iets zal veranderen in de nabije toekomst, valt nog af te wachten. De overeenkomst vermeldt namelijk geen Amerikaanse eis tot “volledige denuclearisatie, controleerbaar en onomkeerbaar”, een typische formulering die inhoudt dat volledig van wapens wordt afgezien en dat inspecties worden aanvaard. Het akkoord herbevestigt enkel een al eerder aangegaan, vaag engagement, waarin Noord-Korea er zich toe verbindt “te streven naar de complete denuclearisatie”.

Volgens David Criekemans, professor Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen, is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un “de grote overwinnaar” van de ontmoeting met Amerikaans president Donald Trump in Singapore. “Hij heeft de voorbije maanden de agenda gezet en het tempo aangegeven. Hij heeft de erkenning gekregen van een grootmacht”, aldus Criekemans in De Ochtend op Radio 1.

Volgens Criekemans heeft Amerikaans president Trump de diplomatieke regels overboord gegooid. “Wat Trump gedaan heeft, is het omgekeerde van wat normaal gebeurt. Normaal is het gesprek met een president het einde van een proces. Hij heeft dat omgekeerd. Nu was er eerst het gesprek met de president en de rest wordt overgelaten aan de officials”, aldus Criekemans.

De VS en Noord-Korea zijn het engagement aangegaan om verdere onderhandelingen te houden. Foto: REUTERS

Wat gebeurt er nu?

De Verenigde Staten en Noord-Korea zijn het engagement aangegaan om verdere onderhandelingen te houden, onder leiding van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en een hooggeplaatste Noord-Koreaanse functionaris, op “de vroegst mogelijke datum”. Dat staat in het akkoord dat de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben ondertekend in Singapore, en waarvan foto’s zijn gepubliceerd door internationale media.

Meteen na de top werd bekendgemaakt dat Trump Kim had uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis, wanneer die ontmoeting moet doorgaan is nog niet bekend.