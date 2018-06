Minister Ducarme slaat terug: “De groep Verbist is Sneeuwwitje niet”

“Het Veviba-schandaal is geen luchtspiegeling en de groep Verbist is Sneeuwwitje niet”, zo reageert minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) dinsdag op de scherpe kritiek van slachthuisgroep Verbist. Die had maandag gezegd dat Ducarme een “hysterische oproer” tegen de groep had gelanceerd.

Groep Verbist kwam enkele maanden geleden in het oog van de storm terecht nadat vleesbedrijf Veviba in Bastenaken, waarvan het aandeelhouder is, beschuldigd werd van geknoei met etiketten en het gebruik in gehakt van materiaal dat ongeschikt is voor consumptie. Veviba zag haar erkenningen op 7 maart 2018 volledig ingetrokken, een week nadat het FAVV een inval uitvoerde bij het vleesbedrijf.

De Groep Verbist voelt zich onheus behandeld en vindt dat minister Ducarme een “hysterische oproer” tegen het bedrijf heeft ontketend.

LEES OOK. Slachthuisgroep Verbist schiet met scherp op minister en wil alle schade verhalen: “Waarlijk ongezien”

Minister van Landbouw Denis Ducarme Foto: BELGA

Ducarme pareert de kritiek. “Tijdens de huiszoekingen die op 28 februari werden uitgevoerd bij Veviba waren er problemen met 70 procent van de paletten of 138 van de 200 paletten. Er werden op bevroren goederen ook etiketten aangetroffen van na de datum van de huiszoeking evenals producten zonder etiket die dus ook niet getraceerd konden worden. Er werd ook vleesafval (stukken vlees die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie) aangetroffen in bakken die bestemd waren voor menselijke consumptie”, aldus minister Ducarme.

Volgens de MR-minister is de verantwoordelijkheid van de Groep Verbist in dit dossier groot. “Onze advocaat zal zeer krachtig optreden,” waarschuwt Ducarme.