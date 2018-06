Vrouwen vechten topless-verbod (met succes) aan

De vrouwen in een dorp nabij Barcelona hebben gestemd tegen een verbod op topless zwemmen in gemeentelijke zwembaden.

Het wordt niet overal gewaardeerd als vrouwen in hun bloot bovenlijf rondlopen. Ook niet in Spanje, zo blijkt. Vorige zomer had een redder van een gemeentelijk zwembad in het dorp L’Ametlla del Vallès twee vrouwen bij de politie aangegeven omdat ze topless waren. De politie beval hen om hun bikini aan te doen.

Dat leidde tot protest: vrouwen én mannen gingen naar het zwembad in bikini’s waarop ze tepels hadden getekend.

De autoriteiten organiseerden daarom een stemming. Vrouwen vanaf 16 jaar konden stemmen over het toelaten van topless zwemmen. 379 vrouwen brachten hun stem uit. 61 procent stemde voor, 39 procent tegen.

De vrouwen kunnen voortaan dus zonder problemen topless gaan in de gemeentelijke zwembaden.