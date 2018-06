Momenteel is iedereen al in de ban van het WK voetbal (dat nog altijd moet beginnen) maar eind juli begint alweer het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League. Landskampioen Club Brugge begint het nieuwe seizoen op zondag 29 juli (14u30) thuis tegen Eupen. Bekijk hier zo meteen de volledige kalender voor het seizoen 2018-2019, die om 12u door de Pro League zal worden bekendgemaakt!