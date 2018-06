Bo Van Spilbeeck na geslachtsverandering: “Ik besta niet meer voor de belastingen”

VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck heeft na haar geslachtsverandering ook een nieuw rijksregisternummer gekregen. Maar daardoor kan ze voorlopig haar belastingen niet meer invullen via Tax-on-web, zo getuigde ze in het Radio 2-programma ‘De Inspecteur’.

“Ik heb door mijn verandering een nieuw rijksregisternummer gekregen en dus ook een nieuwe identiteitskaart, die momenteel bij de gemeente op mij ligt te wachten. Mijn belastingen wou ik dus nog invullen met mijn oude kaart, via Tax-on-web. Maar wat bleek? Ik kon me niet meer inloggen. Meer nog: mijn vrouw kon ze wel invullen, maar waar vroeger haar aangifte in de rechterkolom zat, zit die nu in de linkerkolom. Precies of ze weer vrijgezel is”, getuigde Bo in het Radio 2-programma ‘De Inspecteur’. “Ik besta voorlopig dus niet meer voor de belastingen. Dat was wel verschieten.”

Francis Adyns, woordvoerder van FOD Financiën vermoedt dat een synchronisatiefout aan de basis ligt van het probleem. “Iemand die verandert van geslacht krijgt een nieuw rijksregisternummer. Onze gegevens zijn dus gebaseerd op dat nieuw nummer. Maar wanneer iemand een nieuw rijksregisternummer krijgt, loopt er blijkbaar een en ander fout in de synchronisatie. Maar dat probleem is wellicht van korte duur. Dus het zal Bo zeker nog wel lukken om haar belastingen in te vullen voor de deadline.”