Er gebeurde één moord per week, nu is dit volledige spookdorp te koop voor 1 miljoen dollar

Een volledig dorp kopen, voor nog geen miljoen dollar (800.000 euro). In de Verenigde Staten kan het.

Het gaat om Cerro Gordo. Niet onbelangrijk om te weten: Cerro Gordo is een spookdorp. De 22 gebouwen van het stadje zijn allemaal verlaten. Ooit was het er nochtans een drukke bedoening: in de 19e eeuw werden de gebouwen in sneltempo opgetrokken in de Inyo Mountains van de staat Californië nadat er zilver was ontdekt in de bodem. Cerro Gordo werd daarop het eerste grote mijnstadje ten zuiden van de Sierra Nevada. “Wil je een stukje van het Amerikaanse Westen verwerven, dan is Cerro Gordo iets voor jou”, staat er op de immowebsite te lezen waarop het dorp te koop staat.

Wie het wil kopen, zal ook wel het duistere verleden van de stad er moeten bij nemen. In de jaren 1860 en 1870 werd er minstens één moord per week gepleegd. Een decennium later brandde een groot deel van Cerro Gordo af. Ook het opgraven van zilver kwam daarna in een serieuze dip terecht, tot de mijnontginning in 1905 weer werd opgepikt toen Cerro Gordo werd opgekocht door de Great Western Ore Purchasing and Reduction Company. Dat bleef echter niet lang duren: in 1920 waren nog maar tien mannen in dienst van het bedrijf, en kort daarna ging ook de mijn van Cerro Gordo, net als vele andere mijnen in Amerika, ten onder en trok iedereen er weg.

Hoewel het stadje al jaren verlaten is, is het opmerkelijk goed bewaard gebleven. Veel gebouwen werden gerestaureerd en plunderaars heeft Cerro Gordo nauwelijks gekend.

De huidige eigenaren organiseren rondleidingen op het terrein voor toeristen. De opbrengsten daarvan worden geïnvesteerd in het behoud en onderhoud van het stadje.

De nieuwe eigenaar zal niet alleen de rechten krijgen over de huizen die er nog staan, maar krijgt ook controle over de mineralen die zowel in als boven de grond zitten. Of er daarna nog toeristische rondleidingen georganiseerd worden, zal van die nieuwe eigenaar afhangen.

Foto: Bishop Real Estate

