Duitsland opnieuw opgeschrikt door brutale moord op 15-jarig meisje

Amper enkele dagen na de moord op de veertienjarige Susanna wordt Duitsland opnieuw geconfronteerd met een brutale moord op een tienermeisje. Maandag werd de vijftienjarige Iuliana R. op klaarlichten dag doodgestoken in Viersen (Noordrijn-Westfalen). De politie vermoedt dat het meisje werd neergestoken door iemand die ze kende.

De feiten speelden zich maandagmiddag rond 12.20 uur af in de zogenaamde ‘Casinotuin’ in Viersen. Een voorlopig onbekende dader bracht de uit Roemenië afkomstige Iuliana R. meerdere messteken toe. Het meisje strompelde rond en schreeuwde om hulp, maar zakte kort erna in elkaar in de buurt van een speeltuintje. Haar verwondingen zouden haar niet veel later het leven kosten.

Omdat ze geen papieren bij zich had, was haar identiteit lange tijd onduidelijkheid. Na onderzoek bleek het om een meisje uit Roemenië te gaan, dat met haar ouders in een huis aan de rand van Viersen woonde.

Als de politie ter plaatse komt en een 25-jarige Turk willen controleren, zet die het plots op een lopen. Even later meldt de jongeman zich alsnog bij de politie: hij was gevlucht omdat hij drugs bij zich had. Met de moord had hij niets te maken.

Het onderzoek spitst zich nu toe op de privé-omgeving van Iuliana. Of het om haar vriendje gaat - zoals het Duitse Express meldde - werd niet officieel bevestigd. De zoektocht naar de verdachte zou ook even uitgebreid zijn naar Nederland, maar ook dat werd nog niet bevestigd.

Reconstructie

De forensische afdeling van de politie onderzocht de omgeving intussen en hielden al een reconstructie van de moord. Toen de moeder van het slachtoffer ter plaatse kwam, omdat ze mogelijk de dader zou kunnen identificeren, stortte ze in.

Voorlopig is er geen spoor van de dader.

