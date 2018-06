BELiever-index bereikt nieuw hoogtepunt

Na de laatste oefenwedstrijd van de Rode Duivels tegen Costa Rica namen we een kijkje naar onze WK BELiever-index, en we merkten op dat het percentage BELievers verschoof naargelang de prestaties van onze nationale ploeg.

Op zaterdag 2 juni speelden de Rode Duivels een onovertuigende partij tegen Europees kampioen Portugal (zonder kapitein Cristiano Ronaldo). Het werd 0-0 en het percentage BELievers zakte die dag en de dag erna naar een absoluut dieptepunt. De supporters waren na die teleurstellende wedstrijd duidelijk hun vertrouwen in de Duivels kwijt. Misschien had het uitvallen van Vincent Kompany, toch nog steeds een belangrijke pion als hij fit is, er ook iets mee te maken.

Woensdag 6 juni, de dag van de 3-0-overwinning tegen Egypte (zonder de geblesseerde Mo Salah) draaide dat weer wat om. Het geloof in onze WK-kansen groeide weer wat, al waren de fans nog steeds niet echt overtuigd. Het was uiteindelijk ook ‘maar’ Egypte, en een duidelijke overwinning was niet meer dan gepast. Daarbij was het spel van de Duivels over de hele lijn niet echt overtuigend.

Na de uitwuifwedstrijd tegen WK-ganger Costa Rica merkten we echter een opvallend sterke stijging in het percentage BELievers. 65% gelooft nu dat ons land wereldkampioen kan worden. De sterke prestatie van de Rode Duivels met als uitblinker Eden Hazard heeft vele harten veroverd. Het vertrouwen in onze nationale ploeg is hersteld, en het WK kan beginnen.

De Duivels spelen hun eerste WK-match op maandag 18 juni om 17u Belgische tijd tegen Panama. Daarna volgen Tunesië en Engeland op respectievelijk 23 en 28 juni.