Brand in VTI Brugge: 700 leerlingen mogen onverwacht naar huis

Brugge - 700 leerlingen van het VTI in de Boeveriestraat in Brugge mochten vanmorgen onverwacht naar huis. Een brand in de hoogspanningscabine van de school zorgde ervoor dat die helemaal ontruimd moest worden. Alle leerlingen werden verzameld op een terrein verderop.

De brandweer kwam ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle. De precieze schade binnen is nog niet duidelijk. De directie besliste wel om alle leerlingen vervroegd naar huis te sturen. “Er zal de hele dag geen elektriciteit meer zijn”, zegt directeur Jos Loridan. “Anno 2018 is lesgeven dan niet mogelijk. Bovendien zal er nog heel wat geurhinder zijn. En daar willen we de kinderen niet aan blootstellen.”

Onder luid gejoel vertrokken de leerlingen naar huis. “Een dagje congé”, klonk het ludiek. Maar voor sommige was het toch met een dubbel gevoel. Want enkele leerlingen hadden al examens. Het is nog niet duidelijk of ze die nog opnieuw zullen moeten afleggen.