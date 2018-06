Drie jaar cel gevorderd voor man die Julie (22) doodreed en vluchtte: “Bak bier op en coke beginnen snuiven”

Evergem - De 39-jarige autobestuurder die in september 2017 de 22-jarige chiroleidster Julie Roelens doodreed, riskeert twee jaar cel en vijf jaar rijverbod voor onopzettelijke doding en daarnaast één jaar cel en drie jaar rijverbod voor vluchtmisdrijf. “Hij had een hele bak bier op en is op het einde nog coke beginnen snuiven”, stelde de advocaat van de burgerlijke partij.

Het ongeval gebeurde rond 02.30 uur in de nacht van 9 op 10 september 2017 in de Vaartstraat West in Ertvelde. Chiroleidster Julie Roelens was op weg was naar huis na een chirofuif met een goede vriend, toen ze werd gegrepen door de wagen. Julie kwam door de klap van de aanrijding tegen een boom langs de kant terecht. Toen de vriend zag hoe erg ze eraan toe was, belde hij een ambulance. Die hulp kwam te laat, Julie overleed ter plaatse.

De 39-jarige bestuurder stapte nog het ongeval uit en raakte in discussie met de aanwezige vriend van Julie. Toen de automobilist de hulpdiensten hoorde, vluchtte hij weg. De man werd later door de politie opgepakt. Uit onderzoek bleek dat hij onder invloed was van alcohol en drugs.

Rouwende familie en vrienden van Julie na de zitting. Foto: gn

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen had een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De autobestuurder werd aangehouden door de onderzoeksrechter en de raadkamer bevestigde toen de aanhouding, maar de man is intussen vrij onder voorwaarden.

“Geen enkel woord waarheid gesproken”

“De man heeft tot op heden nog geen enkel woord waarheid gesproken”, pleitte de advocaat van de ouders van het slachtoffer. “Nu zegt hij dat Julie op de rijbaan liep, maar daar is geen enkele aanwijzing voor. Hij was aan het zwalpen van links naar rechts en heeft Julie op het fietspad aangereden. Hij heeft het niet gewild, maar als je zelf de wagen neemt in die omstandigheden, dan ben je een potentiële moordenaar. Hij had een hele bak bier op en is op het einde nog coke beginnen snuiven. We zitten bijna bij moord”, stelde advocaat August Blomme.

Onopzettelijke doding

Volgens het openbaar ministerie is de man schuldig aan onopzettelijke doding. “Het slachtoffer liep op het fietspad of op de uiterst rechtse rand van de rijbaan, maar in beide gevallen mocht zij volgens de verkeersregels daar lopen. Er was geen enkel remspoor. Hij had zijn snelheid moeten aanpassen en zijn grootlichten moeten gebruiken. De beklaagde moet streng gestraft worden omdat hij in de wagen stapte na alcohol- en drugsmisbruik”, zei de aanklager. Voor de onopzettelijke doding werd 2 jaar cel en 5 jaar rijverbod gevraagd, en voor het vluchtmisdrijf 1 jaar cel en 3 jaar rijverbod.

De 39-jarige bestuurder (rechts), naast zijn vader (links) in de rechtbank. Foto: gn

“Onvermijdbaar”

De verdediging stelt echter dat de aanrijding onvermijdbaar was voor de bestuurder. “Het meisje liep naast haar fiets op de rijbaan of op het fietspad, zo blijkt uit de verslagen van de deskundigen. Ze dook 20 meter voor mij plots op, verklaarde mijn cliënt. Het ongeval was onvermijdbaar, ongeacht of hij onder invloed van drank en drugs was”, pleitte advocaat Serge Defrenne.

“Als men de drugs en de drank wegdenkt, had elke bestuurder te weinig reactietijd. Met de grootlichten aan zou hij wel tijd gehad hebben, maar zou de goede huisvader in dezelfde omstandigheden zijn grootlichten aangestoken hebben? Nee, want we gebruiken ze bijna nooit. Mijn cliënt heeft schuldinzicht. Hij is de goede weg ingeslagen. Hij heeft nog een lange weg te gaan, laat hem toe die voort te zetten onder begeleiding en onder toezicht”, aldus de advocaat.

Moeder Julie: “Wij hebben levenslang”

De moeder van Julie Roelens las daarna een korte tekst voor. “Wat de beslissing van justitie mag zijn, wij hebben levenslang in het gemis van Julie, door een keuze die de beklaagde heeft gemaakt”, zei de vrouw in tranen.

De beklaagde kreeg het laatste woord. “Ik besef dat ik hun leven verwoest heb, ik heb het nooit gewild. Ik heb ze (het slachtoffer, nvdr.) niet gezien. Ik reed op de rijbaan. Het ging allemaal zo snel. Ik had geen vluchtmisdrijf mogen plegen. Ik besef dat ik het niet meer kan goedmaken.”

De uitspraak valt op 26 juni.