130.000 vooraf ingevulde belastingbrieven zijn fout: “Maar u blijft zelf verantwoordelijk”

Wie braafjes en zonder zich daar al te veel vragen bij stelt akkoord gaat met zijn vooraf ingevulde belastingaangifte, kan daar volgende keer beter toch iets voorzichtiger mee zijn: in 2017 bevatten maar liefst 130.000 dergelijke aangiftes fouten. En hoewel het de belastingdiensten zijn die de aangifte vooraf invullen, blijft de belastingplichtige zelf verantwoordelijk voor wat hij aangeeft.

Het was professor Michel Maus die de kat vanochtend de bel aanbond in het Radio 2-programma ‘De Inspecteur’. “Vorig jaar werden er 2,2 miljoen vooraf ingevulde belastingaangiftes verstuurd. En in 94 procent van de gevallen waren die ook helemaal in orde. Maar bij 6 procent niet”, zo bevestigt de professor aan Nieuwsblad.be. Een snelle rekensom leert dat er dus in 130.000 belastingbrieven fouten slopen.

En volgens professor Maus zijn waarschijnlijk nog meer mensen getroffen, maar hebben velen het voorstel van de belastingdiensten zonder te controleren goedgekeurd. “Ik vergelijk het met een GPS: als we daar te veel op vertrouwen, kunnen we ook geen kaart meer lezen. Als we te veel een rekenmachine gebruiken, kunnen we niet meer hoofdrekenen. En als we gewoon blind gaan vertrouwen op de vooraf ingevulde aangiftes van de FOD Financiën, zijn we ook niet meer in staat om die deftig te controleren”, waarschuwt Maus.

En toch is die controle niet zonder belang, want als de aangifte fouten bevat is de burger verantwoordelijk. “Men verkoopt die vooraf ingevulde aangiftes als een service, maar daar zijn toch wat vraagtekens bij te plaatsen”, aldus Maus. “De eindverantwoordelijkheid volledig bij de burger leggen, lijkt me een stap te ver. Zeker als blijkt dat die niet meer in staat is om die complexe oefening van de belastingaangifte zelf te kunnen voltooien. Waar is men dan mee bezig?”

Maus pleit daarom voor zitdagen waarbij vooraf ingevulde fiches nog eens extra gecontroleerd worden door experts. “Net zoals er zitdagen bestaan waarbij experts je helpen om je belastingen in te vullen”, besluit de professor.