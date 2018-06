Zweedse eersteklasser ontslaat Ghanees international na verkrachting 14-jarig meisje

Het Zweedse Malmö FF heeft de Ghanese middenvelder Kingsley Sarfo met onmiddellijke ingang ontslagen. Dat meldt de Zweedse recordkampioen dinsdag op zijn website. Sarfo werd vrijdag veroordeeld voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in 2016.

“Zijn acties zijn in strijd met de normen en waarden van de club”, klinkt het bij Malmö. De intussen 23-jarige Sarfo werd vrijdag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en acht maanden, omdat hij in 2016 seks had met een 14-jarig meisje. Op dat moment kwam hij uit voor de Zweedse tweedeklasser Sirius IK. De rechter hield er geen rekening mee dat het meisje instemde met de vrijpartij, aangezien de minimumleeftijd voor seksueel contact in Zweden op vijftien jaar ligt. Sarfo moet na zijn celstraf ook meteen Zweden verlaten.

De middenvelder maakte vorig najaar zijn debuut voor het Ghanese nationale team. Hij speelde 51 minuten mee tijdens het WK-kwalificatieduel tegen Oeganda (0-0).