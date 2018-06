Neymar en co krijgen tips voor goede nachtrust, Ronaldo voert de druk op

Omdat veel en goed slapen belangrijk is tijdens het WK, hebben de spelers van de Braziliaanse selectie een checklist gekregen met daarop negen tips voor een optimale nachtrust.

Een van de aanbevelingen is de kamertemperatuur instellen tussen 21 en 23 graden, zo bericht Globo Esporte. Neymar en co moeten kort voor ze onder de lakens kruipen ook cafeïne vermijden en gsm, tablet en televisie links laten liggen. Ook belangrijk: “Besteed aandacht aan de kledij waarin je slaapt, zodat je het niet te warm hebt.”

Foto: EPA-EFE

“Tijd dat Brazilië nog eens wereldkampioen wordt”

Ronaldo voorspelt een zesde wereldtitel voor Brazilië. “Natuurlijk is Brazilië mijn favoriet. Niet omdat ik Braziliaan ben, maar omdat ze uitstekend aan het voetballen zijn”, vertelde de voormalige topspits dinsdag in de marge van een sponsorevent in het Gorkipark in Moskou.

De 41-jarige Ronaldo won het WK met zijn land twee keer, in 1994 en 2002. Het is inmiddels zestien jaar geleden dat de Goddelijke Kanaries de Wereldbeker mee naar huis mochten nemen. Tijd dat daar verandering in komt, vindt de voormalige topspits, goed voor vijftien WK-goals. Alleen de Duitser Miroslav Klose (16) doet beter.

“2002 is lang geleden. Het wordt tijd”, verklaarde Ronaldo, die naast de Seleçao ook Spanje en titelverdediger Duitsland naar voor schuift als favoriet. “Duitsland is altijd sterk”, besloot “O Fenomeno”, die in de WK-finale van 2002 in het Japanse Yokohama tegen Duitsland de enige twee doelpunten scoorde.

Voor het eerst getraind in Sochi

De Braziliaanse selectie heeft dinsdagvoormiddag zijn eerste training in Rusland afgewerkt, in aanloop naar de eerste WK-wedstrijd van zondag tegen Zwitserland. Enkele honderden toeschouwers juichten in Sotsji onder meer superster Neymar toe. Een fan liep het veld op tijdens de training. Hij werd door een steward tegen de grond gewerkt.

Enkel middenvelder Fred nam niet deel aan de groepstraining. Wegens een lichte blessure werkte hij een individueel programma af.

Op het WK neemt Brazilië het in groep E achtereenvolgens op tegen Zwitserland (17 juni, Rostov), Costa Rica (22 juni, Sint-Petersburg) en Servië (27 juni, Moskou). De Brazilianen mikken op een zesde wereldtitel.