Transfer komt steeds dichterbij: “Nainggolan heeft een akkoord met Inter Milaan”

Radja Nainggolan is op weg naar Inter Milaan. De 30-jarige ex-Rode Duivel ligt nog tot 2021 onder contract bij AS Roma, maar zijn club wil meewerken aan een overgang. Volgens La Gazzetta dello Sport bereikte de voormalige Rode Duivel zelfs al een akkoord met Internazionale.

Nadat Nainggolan eerder een overgang naar Chelsea en China weigerde, zou hij volgens de Italiaanse krant nu wel zij ingegaan op het voorstel omdat bij Inter Milaan ­Luciano Spaletti, zijn gewezen trainer bij Roma, aan het werk is. Uiteraard kan Nainggolan – in Rome bij de top drie van best betaalde spelers – in Milaan meer verdienen, maar dat is niet zo spectaculair veel meer als dat bij Chelsea of in China zou zijn geweest.

Nu is het enkel nog wachten op een akkoord tussen beide clubs.

Roma heeft geld nodig, Inter heeft geld

De liefde tussen Nainggolan en AS Roma leek eeuwig, maar nu dreigt het huwelijk toch te stranden. AS Roma heeft door de strengere regels van de Financial Fair Play geld nodig. Het liet daarvoor de oorspronkelijke transferprijs van 40 miljoen euro voor Nainggolan zakken naar 30 miljoen. Roma zou daarbovenop ook nog het jonge talent Nicolo Zaniolo (18) krijgen.

Inter heeft ook problemen met de Financial Fair Play, maar door een kapitaalsverhoging van 45 miljoen euro, door te voeren op 30 juni, kan het vanaf 1 juli weer transfers doen. Voor die datum moet er dan ook geen definitief uitsluitsel worden verwacht, maar de kans dat ­Nainggolan volgend jaar voor Inter speelt, is groot.