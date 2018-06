Meer gezinnen hebben moeite met betalen van energiefactuur

Meer mensen hadden vorig jaar moeite met het betalen van hun elektriciteits- of aardgasfactuur. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg. Er werden bijna honderdduizend afbetalingsplannen opgestart: een stijging met bijna een vijfde.

Nooit werden zoveel afbetalingsplannen opgestart als in 2017: 97.015, of een stijging met 19,48 procent. Die groei komt er na een stijging met 25 procent in 2016. “Zorgwekkend”, zegt Vreg-directeur Dirk Van Evercooren. Wellicht ligt de gestegen elektriciteitsfactuur van de voorbije jaren aan de basis van de toegenomen betalingsmoeilijkheden.