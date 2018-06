Vermeende opdrachtgever dodelijke overval op motorhandelaar blijft ontkennen

Zottegem - Howard T., die ervan verdacht wordt de opdrachtgever te zijn van de moord op motorhandelaar Geert De Lie in 2011 in Zottegem, blijft ook voor het hof van beroep in Gent ontkennen. Hij kreeg in eerste aanleg 20 jaar cel. De twee uitvoerders gingen niet tegen hun straf in beroep en hun veroordeling van 20 jaar is definitief.

Geert De Lie, de eigenaar van Moto’s Geert in Zottegem, werd op 28 oktober 2011 in zijn zaak in Zottegem met verschillende schoten om het leven gebracht. In 2013 werd een eerste Nederlander van Antilliaanse origine, Howard T., opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord, maar hij werd later vrijgelaten.

Howard T. was destijds ploegbaas van de bouwvakkers die het huis renoveerden naast dat van het slachtoffer. Op een barbecue zou De Lie iets te loslippig zijn geweest over het geld in zijn zaak. Volgens het openbaar ministerie beraamde T. daarop een overval die hij liet uitvoeren door twee kennissen uit het Antilliaanse milieu. In 2014 werden de twee opgespoord in Nederland en uitgeleverd aan België. Helbert E. legde bekentenissen af, maar weigerde medeplichtigen te noemen. Jairo B. en ook Howard T. beriepen zich het hele onderzoek en proces op hun zwijgrecht.

De rechtbank van Oudenaarde veroordeelde hen alle drie tot 20 jaar cel. E. en B. gingen niet in beroep, enkel T. blijft volhouden dat hij er niks mee te maken heeft. Volgens zijn advocaat, Sven Mary, zijn er ook te weinig aanwijzingen van schuld, enkel vage vermoedens. En zelfs mocht hij de opdrachtgever zijn van de overval, dan is het volgens Mary zeker niet bewezen dat hij de opdracht tot doden heeft gegeven. “In zijn bekentenissen zegt E. zelfs dat de opdrachtgever boos was dat er doden zijn gevallen.” Het openbaar ministerie spreekt van een executie ‘pur sang’. “Als hij er niks mee te maken heeft, waarom was hij dan zo boos toen zijn auto waarmee de overval werd gepleegd, werd verkocht? “

De procureur-generaal vorderde de bevestiging van 20 jaar cel.

Uitspraak op 29 juni.