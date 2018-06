Hoofdrolspeler in seksschandaal rond Zweedse Academie aangeklaagd

De Franse fotograaf Jean-Claude Arnault, vooral bekend omdat zijn reputatie de Zweedse Academie in opspraak bracht, is in Zweden aangeklaagd voor twee verkrachtingen. Dat heeft de Zweedse aanklager Christina Voigt aangekondigd.

“Mijn beoordeling is dat er stevige bewijzen zijn”, aldus Voigt. Arnault is getrouwd met de dichteres Katarina Frostenson, lid van de Zweedse Academie. In Zweden is hij al langer een bekende figuur uit de culturele wereld. Hij runt een zaal die deels gefinancierd wordt door de Academie, die de Nobelprijs Literatuur uitreikt.

Dezelfde vrouw werd slachtoffer van de twee verkrachtingen waarvan Arnault beschuldigd wordt. Die gebeurden beide in 2011. Een datum voor de start van het proces werd nog niet geprikt.

De Zweedse krant Dagens Nyheter publiceerde in november aantijgingen over seksueel wangedrag door Arnault. De krant liet daarvoor 18 vrouwen aan het woord, maar Arnault zelf ontkent die aantijgingen. Naar aanleiding van dat nieuws opende de aanklager een onderzoek, maar liet kort daarna verschillende klachten vallen vanwege, onder meer, een gebrek aan bewijs.

Aan de Zweedse radio zei Arnaults advocaat dat zijn cliënt ontzet is en zich het doelwit van een heksenjacht voelt.

Het schandaal leidde tot het ontslag van verschillende leden van de Academie. Door die crisis binnen de Academie werd beslist in 2018 geen Nobelprijs Literatuur uit te reiken. Eind mei liet de directeur van de Nobelstichting weten dat de prijsuitreiking naar een nog latere datum kan verschuiven als het vertrouwen in de Academie tegen dan niet hersteld is.