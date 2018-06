Benteke start na duw van Hazard nieuwe trend: “Wanneer een vriend jouw controller wilt afpakken”

Om duimen en vingers af te likken, zo goed was Eden Hazard in de uitzwaaimatch van de Rode Duivels tegen Costa Rica. De kapitein van de Belgen was alomtegenwoordig. Na een uur spel was zijn overmacht zo groot dat hij zelfs de bal bij zijn ploegmaats ging stelen. Boezemvriend Christian Benteke zette een geestige commentaar bij de video en begon zo een nieuwe trend #ATouchOfEden...

Hazard liep achter ploegmaat Carrasco aan en duwde de linkerflankspeler van de Rode Duivels gewoon van de bal, om die daarna in te spelen. Waarna nog een guitige blik achterom naar Carrasco volgde…

“Wanneer een vriend naar je thuis komt en jouw controller wilt afpakken”, was de grappige commentaar van Christian Benteke. De spits moet dan we thuisblijven van het WK maar als boezemvriend van Hazard is hij zijn gevoel voor humor niet verloren. Meteen kreeg hij navolging op Twitter, een nieuwe trend is geboren: #ATouchOfEden...

When your friend comes over to your house and claims controller 1 #ATouchOfEden @hazardeden10 pic.twitter.com/kTn4Q4S9wV — Christian Benteke (@chrisbenteke) 12 juni 2018

Doelman Simon Mignolet sprong al snel mee op de kar: "Wanneer jouw vriendin naar Netflix wil kijken wanneer het WK op tv is..."

When your girl wants to watch Netflix when the World Cup is on #ATouchofEden pic.twitter.com/2xPYk57jOk — Simon Mignolet (@SMignolet) 12 juni 2018

...

When your friend tries to steal your girl at the club #ATouchofEden pic.twitter.com/QC4Cma0EHG — Maarten Dedobbeleer (@MDedobbeleer) 12 juni 2018

When you’re hungry and your mom tells you to have some fruit #ATouchOfEden pic.twitter.com/7ZtjV8FjnK — Footza (@footzaofficial) 12 juni 2018

When your mom says 'Let your little brother play FIFA with you' #ATouchOfEden pic.twitter.com/783oC4XdGq — Jürn (@JurnDB) 12 juni 2018