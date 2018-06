Vier jaar nadat kleuter spoorloos verdween begint politie opnieuw te zoeken naar sporen

Het is intussen bijna 4 jaar geleden dat de toen 3-jarige kleuter William Tyrrell vermist raakte. De kleuter was op 12 september 2014 aan het spelen in de tuin van zijn pleegoma in Kendall, in New South Wales in Australië toen hij plots verdween.

In de tien dagen die daarop volgden, hebben honderden vrijwilligers en hulpdiensten gezocht naar de kleine jongen, maar zonder succes. Er werd vooral gezocht in beekjes en vijvers.

Op het moment van zijn verdwijning, werd William opgevangen door een pleeggezin. De pleegmoeder vertelde achteraf dat ze een kopje thee aan het drinken was met de pleeggrootmoeder van William toen de kleuter plots weg was. “We zaten op het balkon toen ik me plots realiseerde dat ik hem niet langer hoorde spelen. Hij had zijn Spider Man-outfit aan. Hij zat nauwelijks twee of drie meter van waar wij zaten. Maar ik zag hem niet. Ik ging naar buiten en zag niks.”

William werd niet gevonden tijdens die zoektocht, er was ook niks dat op een of andere manier kon wijzen op wat er met de jongen gebeurd was. Sindsdien ontbreekt elk spoor van William. De zoektocht naar de kleuter doofde de voorbije jaren uit, al loofde de politie wel een beloning uit voor waardevolle tips die zouden kunnen leiden naar het vinden van William.

Bijna vier jaar nadat de jongen verdween, lijkt er nu een doorbraak te zijn. De politie kondigde dinsdag aan dat er een grootscheepse speuractie wordt opgezet. Speurders zullen woensdag starten met een vier weken durend forensisch onderzoek in de bossen rond Kendall. De eerste zoektocht een paar jaar geleden was vooral gericht op het terugvinden van de kleuter. Er werd toen (nog) niet gedacht aan de mogelijkheid dat William opzettelijk zou zijn weggenomen. Daarom zullen bij aan de nieuwe zoektocht ook detectives en analisten van de moordbrigade deelnemen.

Zowel de pleegouders van William als de biologische ouders van de jongen werden intussen uitgesloten als verdachten.