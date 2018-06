Eden Hazard voorspelt WK-uitslag en het resultaat is verrassend

Eden Hazard maakte een uitgebreide WK-pronostiek en plaatste die op Instagram. De vinnige nummer 10 voorspelt dat België wereldkampioen wordt na een finale tegen Engeland. Hoogst opmerkelijk, want België zal het in de groepsfase al opnemen tegen Engeland.

Volgens de kapitein van de Rode Duivels eindigt België als eerste in de groep, boven Panama, Tunesië en Engeland. Daarna zouden ze het in de 1/8e finales moeten opnemen tegen Polen, dat volgens de Chelsea-ster tweede zal eindigen in groep H, na Colombia.

Na Lewandowski en co uit de weg te ruimen, zouden de Duivels in de kwartfinales uitkomen tegen het Brazilië van wereldster Neymar. Hazard denkt dat onze nationale ploeg de Seleçao wel aankan, en gaat uit van een overwinning.

De halve finale zouden de Belgen tegen onze zuiderburen Frankrijk moeten spelen, met onder andere Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kylian Mbappé (PSG) en Paul Pogba (Manchester United). Ook daar weten we wel raad mee, denkt Hazard, en hij voorspelt een finaleplaats voor ons.

Maar daar eindigt het niet, want in de finale nemen de Rode Duivels het volgens hem op tegen niemand minder dan Engeland. Een heruitgave van de wedstrijd in de groepsfase, dus. Een verrassende finale, want Hazard voorspelt dat de Engelsen zich eerst voorbij Colombia, Duitsland en Argentinië voetballen om daar te geraken. Geen zwakke landen.

Een finale vol Premier League-sterren, maar de Belgen zouden het uiteindelijk moeten halen. Wereldkampioen. Niets minder dan dat, voorspelt onze kapitein. Nu is het aan hem en de andere Duivels om de komende weken die wondermooie droom waar te maken.