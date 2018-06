Oeps … N-VA geeft gemeente plots nieuwe naam met foute affiche

Lier / Sint-Niklaas - De inwoners van Lier trokken maandag wellicht grote ogen toen ze merkten dat hun gemeente plots was omgedoopt tot Sint-Niklaas. De plakploeg van N-VA bleek zich ongelukkig vergist te hebben. “Zulke dingen gebeuren nu eenmaal”, klinkt het bij de partij.

Het was een opmerkzame inwoner van Lier die een grote affiche van N-VA had gespot aan het Leopoldplein, ter hoogte van het station. Helaas met daarop een foutieve boodschap. “Veilig thuis in een welvarend Sint-Niklaas”, stond er te lezen.

(lees verder onder het Facebook-bericht)

Rik Verwaest, een alerte N-VA-schepen in Lier, postte maandagavond al een kleine rechtzetting op zijn Facebook-pagina. “We werken volop aan een creatieve oplossing”, klonk het. En die rechtzetting is intussen gebeurd, zo weet Xavier Lesenne, adjunct-woordvoerder bij N-VA. “De plakker van dienst had blijkbaar grote haast omdat hij dringend naar het ziekenhuis moest. Hij heeft zich dus van affiche vergist”, klinkt het. “Intussen is de foute affiche al vervangen. Slotconclusie: zulke dingen kunnen nu eenmaal gebeuren”, aldus Lesenne.