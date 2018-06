Deze luchthaven krijgt een tweede leven als nachtclub

Voormalige elektriciteitscentrales, drooggelegde zwembaden en openbare toiletten. Het zijn maar een paar van de ruimtes die door de Berlijnse nachtclubscène creatief omgevormd werden. Nu staat de beroemde luchthaven Berlijn-Tegel op het lijstje als mogelijke opvolger. Die sluit in 2020 de deuren wanneer de nieuwe Brandenburgluchthaven opent.

De langverwachte opening van de luchthaven Berlijn-Brandenburg staat gepland voor 2020. Dan sluit Berlijn-Tegel, momenteel de grootste luchthaven van de Duitse hoofdstad, de deuren. Plannen voor een nieuwe bestemming voor het complex lijken al gemaakt, want de luchthaven wordt genoemd als de volgende alternatieve locatie voor de nachtclubscène in Berlijn.

Klaus Lederer, de Berlijnse minister van cultuur, en Lutz Leichsenring, voorzitter van de Club Commission, namen vorige maand deel aan een rondleiding door de luchthaven om zich voor te stellen hoe die eruit zou kunnen zien als nachtclub. De luchtverkeerstorens, de hangars en de geluidsdichte testhal voor straalmotoren werden aangeduid als potentiële ruimtes voor openluchtfestivals, concerten en nachtclubs. In het plan zouden ook woningen voorzien zijn.

“Er komt een heel nieuw district van de stad”, zegt Daniel Bartsch, woordvoerder van Lederer. “Ik denk dat Tegel een boegbeeld zal worden voor de moderniteit en diversiteit van de stad.”Leichsenring was vooral enthousiast over de mogelijkheden van een kelderruimte, compleet met metalen buizen, machines en een kant-en-klaar industriële esthetiek: “Het deed me denken aan de ruimte onder het zwembad in Stattbad Wedding, een voormalige club in Berlijn.”

Architectuur is belangrijk voor de nachtclubscène. “De Berlijnse scène wil niets te schoon of chique. Het richt zich in plaats daarvan op de basis: een goed geluidssysteem en goede boekingen. En het is altijd leuk om een ??gebouw te hebben waar je de geschiedenis ziet als je binnenloopt. Berlijnse clubs werken graag met de vorm en de ziel van het gebouw.”