Man (36) in levensgevaar na steek met glasscherf in Antwerpse nachtclub The Villa

Antwerpen - Een 36-jarige man uit Stabroek is zaterdagochtend levensgevaarlijk gewond geraakt bij een vechtpartij in discotheek The Villa. De man werd met een glasscherf – afkomstig van een gebroken fles of glas – in de hals gestoken.

De portiers van de nachtclub konden de aanstoker van de vechtpartij in bedwang houden tot de politie ter plaatse was. “Wij werden even na 5u gecontacteerd en hebben de 29-jarige verdachte gearresteerd”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Het slachtoffer werd ondertussen overgebracht naar het ziekenhuis, hij was aanvankelijk nog bij bewustzijn. “In het ziekenhuis bleek dat zijn toestand kritiek was”, aldus Bruyns.

De verdachte werd ondertussen voor de onderzoeksrechter geleid, die in hem vrijliet onder voorwaarden.