Coutinho verzwijgt verjaardag, maar krijgt dan de volle laag van ploegmaats bij Brazilië

Voor de verjaardag van Philippe Coutinho had de Braziliaanse nationale ploeg een heel speciale verrassing in petto: toen de middenvelder even rustig in het zonnetje zat, werd hij plotseling bekogeld door zijn ploegmaats met bloem en eieren. Marcelo hielp daarna de jarige wraak te nemen op sterspeler Neymar. De Seleçao is momenteel op trainingskamp in het Russische Sotsji.