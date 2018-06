Processierups teistert Best Kept Secret Festival

De organisatie van Best Kept Secret gaat volgend jaar extra maatregelen nemen tegen de eikenprocessierups op het festivalterrein de Beekse Bergen. Dat laat het weten via sociale media.

Nederlandse media melden dat heel wat festivalgangers dit weekend geplaagd werden door uitslag en felle jeuk op Best Kept Secret Festival. De bezoekers kwamen volgens Omroep Brabant in contact met de giftige haartjes van de eikenprocessierups.

Verschillende mensen lieten op sociale media weten dat ze het festival vroeger hebben verlaten door aanhoudende jeuk en uitslag. De organisatie meldt via Twitter dat het ‘eerder beginnen met wegbranden van rupsennesten en festivalbezoekers waarschuwen op het “to-do-lijstje” staan’. ‘Erg vervelend die rupsen inderdaad.’

De beheerder van het festivalterrein heeft zo veel mogelijk rupsennesten gelokaliseerd en uitgebrand. Dat vertelt Roosmarijn Reijmer van Best Kept Secret aan Omroep Brabant. ‘Door de warmte ontwikkelde de rups zich sneller dan andere jaren en gaan ze lager in de bomen leven. Ook tijdens het festival is de beheerder er continu mee bezig geweest.’

Volgens Reijmer zijn er tijdens het festival maar een twintigtal klachten bij de EHBO tegengekomen. Het festival heeft dan ook niet uitgebreid gecommuniceerd over de plaag tijdens het festival - tenzij als reactie op sociale media. Een snelle blik op Twitter toont inderdaad dat tientallen mensen klagen over jeuk en uitslag.

Welke last heeft de mens van de processierups?

De mens krijgt ellendige jeuk van de haartjes van de processierups. Dezelfde irritatie als wanneer je geneteld wordt. Maar bij de processierups houdt de irritatie veel langer aan. Soms twee weken. Zalf kan de irritatie wel wat onderdrukken, maar zodra die uitgewerkt is keert de jeuk terug, tot de twee weken om zijn. Je bouwt ook geen resistentie op tegen die jeuk. Integendeel: de volgende keer is de jeuk nog heviger. Maar strafst van al: zelfs haartjes van zeven jaar oud kunnen nog jeuk veroorzaken.

Dit kan u doen

- De huid goed wassen met water.

- Eventueel kan u in het beginstadium de huid met plakband strippen om overtollige haren snel te verwijderen.

- Kleding uitspoelen met water en zeep.

- Bij hevige jeuk kunnen antijeukmiddelen verlichting geven