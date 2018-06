Thibaut Courtois gaat voor afreis nog even dag zeggen in zijn oud schooltje: “Mooi dat hij dit wil doen”

Bilzen - Thibaut Courtois nam dinsdag de tijd om afscheid te nemen van zijn jonge fans in de Sint-Mauritiusschool in Bilzen, waar hij zelf ooit leerling was. De doelman van de Rode Duivels werd er warm onthaald en kreeg een geluksbrenger van de kinderen.

Voordat Thibaut Courtois naar het WK in Rusland vertrekt, kregen de kinderen de kans om de nationale doelman te ontmoeten. De kinderen gingen dan ook door het dolle heen toen ze hun idool zagen. “Dat gaf een heel overweldigend gevoel. Hopelijk kunnen we hen nog veel laten juichen”, zei Courtois, die zelf vroeger op de school zat. “Ik herinner me dat ik altijd aan het sporten en aan het voetballen was, en dat ik graag Lichamelijke Opvoeding deed.”

Vervolgens kregen ook de kinderen de kans om Courtois enkele vragen te stellen. Zo wilden de kinderen weten wat Courtois en de andere Rode Duivels tussen de matchen zoal doen. “We spelen kaartspelletjes en bordspellen. We spelen ook graag pingpong en Playstation”, vertelde Courtois.

De doelman speelde nog even een wedstrijdje met de kinderen, waarna hij met hen op de klasfoto ging. Courtois kreeg ook een vlag overhandigd als geluksbrenger. “Het is mooi dat Thibaut dit wil doen voor onze stad. En hopelijk blijft hij tot de finale van 15 juli in Rusland”, aldus schepen van Onderwijs Bruno Steegen (Open Vld).

Alle wedstrijden van de Rode Duivels worden live uitgezonden op een groot scherm op de Markt in Bilzen. De stad organiseert er namelijk - net zoals tijdens het EK in 2016 - ‘Café Courtois’, in samenwerking met bvba Grasvreters en de familie Courtois. “Het is altijd leuk om die markten vol mensen te zien. We hopen dat iedereen naar ‘Café Courtois’ komt”, besloot Courtois.