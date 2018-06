Twee meisjes schrijven beklijvend lied over brand die hun vriendin het leven kostte en één van hen dakloos maakte

De brand in de Londense Grenfell-toren vorig jaar eiste 71 mensenlevens. Tientallen anderen raakten gewond en nog veel meer mensen werden dakloos. Yousra, een van de twee meisjes die de tekst voor het nummer schreef, woont een jaar na de brand nog steeds in een tijdelijke kamer. “Het lijkt wel alsof kinderen niet getroffen zijn, maar wij hebben exact dezelfde dingen gezien als de volwassenen.”

Op de tonen van “Read All About It” van Emeli Sandé hebben de dertienjarige Yousra Cherbika en Johara Menacar “Fire in Grenfell” geschreven. Een lied dat ze opdroegen aan hun vriendin Firdaws Hashim, een meisje dat omkwam in de brand.

Ze waren zo bang om te praten over het trauma dat ze die avond opliepen, dat ze besloten hun emoties te uiten in het lied. Drie dagen na de brand was het al klaar, nu hebben ze er op tv over gepraat. “De aandacht werd weggeleid van de kinderen. Het leek bijna alsof wij niet even hard getroffen waren als de volwassenen omdat we niet evenveel begrijpen als hen, maar we zijn net zo hard getroffen omdat we hetzelfde gezien hebben als zij.”

Ook Emeli Sandé zat in de studio van ‘Lorraine’ tijdens de uitzending en had enkele bemoedigende woorden voor de meisjes: “Ik vind het zo ongelofelijk wat jullie doen, zo krachtig en zo belangrijk. De vrienden die je verloren hebt eren en kinderen een stem geven, en dat met de kracht van muziek, is prachtig.”