Proximus kan 5G niet testen in Brussel wegens de strenge stralingsnormen

Brussel - Telecomoperator Proximus kan in het Brussels gewest geen testen uitvoeren voor de 5G-technologie omdat de stralingsnormen in het Hoofdstedelijk Gewest te streng zijn. Dat hekelde Proximus-baas Dominique Leroy dinsdag in de rand van een persconferentie over het wegwerken van de 'witte zones' met slecht of geen mobiel bereik. Federaal minister van Telecommunicatie Alexander De Croo betreurde het "emotionele" karakter van het dossier.

Eind april voerde Proximus in Haasrode nabij Leuven de eerste geslaagde test in open lucht uit van de 5G-technologie in ons land. Maar het bedrijf kon die test niet in Brussel herhalen, zei Leroy. “Brussel wil een digitale stad zijn, maar hoe kan ze dat worden zonder een kwaliteitsnetwerk? Vandaag zijn we niet eens in staat om tests te doen”, verklaarde ze.

“Men kan toch geen goede dekking eisen met stralingsnormen die veruit de strengste van Europa zijn; het gaat om onredelijke normen die geen reden van bestaan meer hebben”, vulde De Croo aan. Het Brussels gewest hanteert een norm van 6 volt per meter. “Het is puur emotioneel geworden. Dit heeft niets meer met gezondheid te maken. Ik hoop dat de rede het zal halen op de emotie”, aldus nog de minister van Telecommunicatie en Digitale Agenda.