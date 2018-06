Met deze tips voorkomt u dat er fouten sluipen in uw vooraf ingevulde belastingaangifte

Wie zijn vooraf ingevulde belastingaangifte te zien krijgt, doet er goed aan om elk detail eens dubbel na te kijken. Zo vonden vorig jaar maar liefst 130.000 belastingplichtigen een fout in hun aangifte. Maar hoe controleer je precies of al die vakjes juist zijn ingevuld? We vroegen boekhouder Hannah Truwant van Alaska Group om raad.

Het was even schrikken toen fiscaal expert Michel Maus dinsdagochtend de harde cijfers vertelde in ‘De Inspecteur’ op Radio 2. Maar liefst 94 procent van de belastingplichtingen gaf vorig ...