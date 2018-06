Real Madrid verrast en stelt Spaans bondscoach aan als nieuwe trainer

Real Madrid heeft Julen Lopetegui aangesteld als nieuwe trainer en opvolger van de opgestapte Zinedine Zidane. Lopetegui is op dit moment Spaans bondscoach en zal de Spanjaarden eerst nog op het WK coachen.

Lopetegui ondertekent in Madrid een contract voor drie seizoenen. Hij volgt in Santiago Bernabéu de Fransman Zinédine Zidane op, die met het team de laatste drie edities van de Champions League won. De 51-jarige Lopetegui staat sinds 2016 aan het hoofd van de nationale ploeg. Opmerkelijk: recent tekende hij nog bij tot 2020.

Lopetegui trekt eerst nog met Spanje naar het WK. In Rusland treft ‘La Roja’ Portugal, Iran en Marokko.

Real verrast met de keuze voor Lopetegui. In de Spaanse media doken vooral de namen op van Mauricio Pochettino, coach van Tottenham, en ex-Madrileen Guti. Ook de Braziliaanse bondscoach Tite en Liverpool-trainer Jürgen Klopp werden genoemd. Lopetegui zelf begon zijn actieve loopbaan bij Real, maar de ex-doelman kon nooit in het eerste elftal doorbreken. Als coach was hij tien jaar geleden ook even actief bij het tweede elftal van de Koninklijke. Nadien trainde hij de Spaanse jeugdploegen en FC Porto. Na het EK 2016 nam hij de leiding over bij de Spaanse A-ploeg.