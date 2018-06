Belgisch productiehuis gooit sollicitanten uit vliegtuig voor wereldreis én contract

Geronimo, het productiehuis van tv-programma’s als Helden van Hier, Het Gezin en Flying Doctors, heeft een behoorlijk aparte manier bedacht om twee nieuwe medewerkers te vinden. Het organiseert een sollicitatie waarbij tien kandidaten op duizenden kilometers van huis in duo’s uit een vliegtuig worden gedropt en in ‘Peking Express’ stijl hun weg terug moeten vinden naar het productiehuis in Antwerpen.