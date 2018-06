Verdient Donald Trump nu de Nobelprijs voor de Vrede?

De volledige denuclearisatie van Noord-Korea, het zou een historische stap richting wereldvrede zijn. Eentje die Donald Trump zich maar al te graag zou toe-eigenen, want hij is immers de allereerste Amerikaanse president in functie die aan tafel zat met een Noord-Koreaanse leider. Veel meer is er niet nodig om de Nobelprijs voor de Vrede in de wacht te slepen, zou u denken. Voorganger Obama won er namelijk ook een, zonder ooit met Kim Jong-un aan tafel te zitten. Wij vroegen aan een expert ter zake of Trump plots in een vredesduif veranderd is.