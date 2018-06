Griezmann naar Barcelona? “Mijn beslissing is genomen”

Speelt Antoine Griezmann volgend seizoen voor FC Barcelona of blijft hij bij Atletico Madrid? De vedette van de Franse ploeg heeft de knoop naar eigen zeggen doorgehakt en een beslissing genomen over zijn toekomst. Maar de 27-jarige aanvaller vindt het voorlopig “noch het moment noch de plaats” om meer duidelijkheid te scheppen.

“De beslissing is genomen maar dit is niet het geschikte moment of de juiste plaats om het te zeggen. Het spijt me, ik weet dat er naar wordt uitgekeken maar het is niet nu dat ik mijn beslissing zal meedelen”, zo vertelde de spits van Les Bleus tijdens een persmoment in het Russische Istra, nabij het Franse WK-basiskamp.

“Het lijkt eenvoudig maar een beslissing nemen is ingewikkeld. Omdat dit al drie maanden aansleept, ben ik het inmiddels wel gewend. Ik voel me zoals ik al eerder heb gezegd vrij rustig. Mijn focus ligt op het WK”, benadrukte Griezmann vier dagen voor de eerste WK-opdracht van de Fransen tegen Australië.

Catalaanse media schrijven al maanden dat Griezmann op 1 juli de rangen van Barça zal vervoegen. De Spaanse kampioen zou de afkoopclausule van 100 miljoen euro betalen om hem los te weken bij Atletico. Madrileense media berichtten dan weer dat Griezmann mogelijk een contractverlenging bij Atletico zal tekenen. In ruil zou zijn jaarsalaris stijgen van 14 naar 20 miljoen euro.