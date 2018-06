Trump: “Noord-Korea heeft mooie stranden. Je kunt er de beste hotels ter wereld bouwen.”

Naast onder meer de denuclearisering van Noord-Korea en de door de Verenigde Staten opgelegde sancties, spraken Donald Trump en Kim Jong-un dinsdag naar verluidt ook over het geweldige potentieel van de Noord-Koreaanse kusten. Trump bracht een promofilmpje mee, dat Kim moet aantonen dat denuclearisering de enige juiste keuze is. “Denk vanuit het perspectief van onroerend goed: je kunt daar de beste hotels bouwen!”

“Zeven miljard mensen lopen rond op deze planeet. Weinigen onder hen zullen een blijvende impact nalaten. Nog minder zullen er actie ondernemen om hun thuisland te verbeteren en de geschiedenis te veranderen.” Zo begint de video die Kim Jong-un een duwtje in de rug moet geven om te kiezen voor vooruitgang en welvaart.

De video, die vier minuten duurt, toont Kim Jong-un als leider op een kruispunt. Hij wordt aangemaand om te kiezen voor een open toekomst, zowel wat economie als wat technologie betreft. In de video wordt ingezoomd op de voordelen die het afwerpen van de economische sancties, die door bijna de hele wereld aan het land opgelegd werden, zal hebben. Het filmpje, dat zo uit Hollywood zou kunnen komen, toont beelden van luxehotels, overvloedig gevulde winkels, medische vooruitgang en uitgelaten bevolking.

“Noord-Korea heeft bijvoorbeeld prachtige stranden”, verduidelijkte Trump op de persconferentie. “Dat zie je wanneer ze met kanonnen in het water schieten. Ik zei: ‘Kijk toch naar dat uitzicht’. Bekijk het vanuit vastgoedperspectief: daar zouden de mooiste hotels kunnen staan.” Ook de ligging is volgens Trump perfect: “Tussen welvarende landen als Zuid-Korea en China is ideaal.”